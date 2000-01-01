Алфёрова (Моторина) Людмила Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алфёрова (Моторина) Людмила Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Моторин Геннадий Васильевич

Мать: Моторина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алфёров Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Алфёров Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алфёров Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Алфёров Сергей

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