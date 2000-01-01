Алфёрова (Моторина) Людмила Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Моторин Геннадий Васильевич
Мать: Моторина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алфёров Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Алфёров Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алфёров Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Алфёров Сергей