Киреева (Лопухова) Ольга 1923 — найти родственников по фамилии на Familio

Киреева (Лопухова) Ольга

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1923, Лада, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

умерла Неизвестно, Саранск, Саранск, Республика Мордовия

Отец
Лопухов ДмитрийНеизвестно г.р.
Мать
Лопухова (Лопухов) Ксения20.01.1886 г.р.
Супруги
Киреев Борис1925 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Лопухов Дмитрий

Мать: Лопухова (Лопухов) Ксения

Лада, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киреев Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киреев Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киреев Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киреев Борис

Смерть
Неизвестно
Саранск, Саранск, Республика Мордовия

Похороны
Неизвестно
Саранск, Саранск, Республика Мордовия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.