Киреева (Лопухова) Ольга
женский, родилась 1923, Лада, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
умерла Неизвестно, Саранск, Саранск, Республика Мордовия
ОтецЛопухов ДмитрийНеизвестно г.р.
МатьЛопухова (Лопухов) Ксения20.01.1886 г.р.
Супруги
Киреев Борис1925 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Лопухов Дмитрий
Лада, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киреев Борис
Смерть
Неизвестно
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Похороны
Неизвестно
Саранск, Саранск, Республика Мордовия