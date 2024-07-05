Нефедьева Людмила Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нефедьев Вячеслав Яковлевич
Рождение ребёнка
03.02.1981
Сын: Нефедьев Евгений Вячеславович
Отец ребёнка: Нефедьев Вячеслав Яковлевич
Рождение ребёнка
12.12.1983
Сын: Нефедьев Павел Вячеславович
Отец ребёнка: Нефедьев Вячеслав Яковлевич