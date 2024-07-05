Нефедьева Людмила Валентиновна 01.03.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Нефедьева Людмила Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1981 г.р.
1983 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нефедьев Вячеслав Яковлевич

Рождение ребёнка
03.02.1981

Сын: Нефедьев Евгений Вячеславович

Отец ребёнка: Нефедьев Вячеслав Яковлевич

Рождение ребёнка
12.12.1983

Сын: Нефедьев Павел Вячеславович

Отец ребёнка: Нефедьев Вячеслав Яковлевич

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