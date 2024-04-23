Тимофей Арсеньевич
Место рождения
Дата рождения19.01.1876
Дата смерти21.01.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1876
Отец: Арсений Гаврилович
Мать: Марфа Филипповна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1876
Бракосочетание
03.02.1903
Жена: Матрёна Фёдоровна
Рождение ребёнка
?.12.1903
Дочь: Анастасия Тимофеевна
Мать ребёнка: Матрёна Фёдоровна
Рождение ребёнка
15.01.1905
Дочь: Ксения Тимофеевна
Мать ребёнка: Матрёна Фёдоровна
Рождение ребёнка
05.01.1907
Дочь: Домника Тимофеевна
Мать ребёнка: Матрёна Фёдоровна
Рождение ребёнка
05.04.1908
Сын: Георгий Тимофеевич
Мать ребёнка: Матрёна Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.02.1910
Дочь: Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Матрёна Фёдоровна
Рождение ребёнка
07.03.1911
Дочь: Ульяниа Тимофеевна
Мать ребёнка: Матрёна Фёдоровна
Рождение ребёнка
06.04.1913
Дочь: Анастасия Тимофеевна
Мать ребёнка: Матрёна Фёдоровна
Смерть
21.01.1914
Рождение ребёнка
26.04.1914
Сын: Степан Тимофеевич
Мать ребёнка: Матрёна Фёдоровна