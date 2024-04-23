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Тимофей Арсеньевич

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

19.01.1876

Дата смерти

21.01.1914

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1876

Отец: Арсений Гаврилович

Мать: Марфа Филипповна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Крещение
1876
Бракосочетание
03.02.1903

Жена: Матрёна Фёдоровна

Рождение ребёнка
?.12.1903

Дочь: Анастасия Тимофеевна

Мать ребёнка: Матрёна Фёдоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
15.01.1905

Дочь: Ксения Тимофеевна

Мать ребёнка: Матрёна Фёдоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
05.01.1907

Дочь: Домника Тимофеевна

Мать ребёнка: Матрёна Фёдоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
05.04.1908

Сын: Георгий Тимофеевич

Мать ребёнка: Матрёна Фёдоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.02.1910

Дочь: Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Матрёна Фёдоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
07.03.1911

Дочь: Ульяниа Тимофеевна

Мать ребёнка: Матрёна Фёдоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
06.04.1913

Дочь: Анастасия Тимофеевна

Мать ребёнка: Матрёна Фёдоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
21.01.1914
Рождение ребёнка
26.04.1914

Сын: Степан Тимофеевич

Мать ребёнка: Матрёна Фёдоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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