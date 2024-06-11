Соловьева (Казакова) Анна Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Соловьева (Казакова) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Борис

Рождение ребёнка
09.12.1960

Сын: Соловьев Леонид Борисович

Отец ребёнка: Соловьев Борис

Рождение ребёнка
25.06.1965

Дочь: Мосина Валентина Борисовна

Отец ребёнка: Соловьев Борис

Смерть
Неизвестно

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