Соловьева (Казакова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соловьев Борис
Рождение ребёнка
09.12.1960
Сын: Соловьев Леонид Борисович
Отец ребёнка: Соловьев Борис
Рождение ребёнка
25.06.1965
Дочь: Мосина Валентина Борисовна
Отец ребёнка: Соловьев Борис
Смерть
Неизвестно