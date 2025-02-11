Аграфена Михайлова 1856 — найти родственников по фамилии на Familio

Аграфена Михайлова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1856, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Мария Родионова1820 г.р.
Отец
Михаил Дементьев1820 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Михаил Дементьев

Мать: Мария Родионова

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

16

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.