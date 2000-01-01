Денисов Иван Харитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисов Иван Харитонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

22.01.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Денисова Матрена Александровна

Смерть
22.01.1962
Оренбургская обл. с.Разномойка
Причина смерти: Болезнь
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