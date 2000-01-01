Денисов Иван Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти22.01.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Денисова Матрена Александровна
Смерть
22.01.1962
Оренбургская обл. с.Разномойка
Причина смерти: Болезнь