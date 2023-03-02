Рогозина (Плаксина) Стефания Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозина (Плаксина) Стефания Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Плаксин Иван Яковлевич

Мать: Рогозина (Плаксина) Матрёна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Иван Профьевич

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
1795
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Рогозин Алексей

Отец ребёнка: Рогозин Иван Профьевич

Рождение ребёнка
1802

Сын: Рогозин Георгий Иванович

Отец ребёнка: Рогозин Иван Профьевич

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Рогозин Никита

Отец ребёнка: Рогозин Иван Профьевич

Смерть
Неизвестно

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