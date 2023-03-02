Рогозина (Плаксина) Стефания Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1795
Рождение ребёнка
1801
Сын: Рогозин Алексей
Отец ребёнка: Рогозин Иван Профьевич
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Рогозин Иван Профьевич
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1813
Сын: Рогозин Никита
Отец ребёнка: Рогозин Иван Профьевич
Смерть
Неизвестно