Зюзьгина (Ефимова) Анастасия Васильевна
Место рождения
Дата рождения17.11.1927
Дата смерти11.05.1997
ПолЖенский
Отец
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1927
Отец: Ефимов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
27.03.1950
Сын: Тарелов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Тарелов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
05.03.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тарелов Михаил Николаевич
Развод
После 1967
Смерть
11.05.1997
похоронены вместе с мужем Зюзьгиным М.Я. на Арском кладбище, 5 аллея, сектор Е5, 772