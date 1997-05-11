Зюзьгина (Ефимова) Анастасия Васильевна 17.11.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зюзьгина (Ефимова) Анастасия Васильевна

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Место рождения

Красноселка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

17.11.1927

Дата смерти

11.05.1997

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Не указан

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1927

Отец: Ефимов Василий

Мать: Лебедева Екатерина Яковлевна

Красноселка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
27.03.1950

Сын: Тарелов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Тарелов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
05.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарелов Михаил Николаевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
После 1967

Муж: Тарелов Михаил Николаевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
11.05.1997
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
похоронены вместе с мужем Зюзьгиным М.Я. на Арском кладбище, 5 аллея, сектор Е5, 772

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