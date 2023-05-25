Лебедева Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1987

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1987

Отец: Борисов Василий Михайлович

Мать: Борисова Елена Пантелеевна

Рождение ребёнка
28.07.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лебедев Александр Васильевич

Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.02.2011

Дочь: Лебедева Анна Александровна

Отец ребёнка: Лебедев Александр Васильевич

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