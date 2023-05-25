Лебедева Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1987
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1987
Рождение ребёнка
28.07.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лебедев Александр Васильевич
Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.02.2011
Дочь: Лебедева Анна Александровна
Отец ребёнка: Лебедев Александр Васильевич