Самсонова (Коновалова) Нина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1940
Отец: Коновалов Владимир
Мать: Коновалова Анна
Рождение ребёнка
01.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Красноярск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самсонов Валерий Алексеевич
Отец ребёнка: Самсонов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самсонов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: сердечный приступ