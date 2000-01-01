Самсонова (Коновалова) Нина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсонова (Коновалова) Нина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1940

Отец: Коновалов Владимир

Мать: Коновалова Анна

Рождение ребёнка
01.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Красноярск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсонов Валерий Алексеевич

Отец ребёнка: Самсонов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самсонов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: сердечный приступ
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