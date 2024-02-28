Нечаева Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаева Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нечаев Алексей

Отец ребёнка: Нечаев Степан

Рождение ребёнка
08.10.1776

Сын: Нечаев Михаил

Отец ребёнка: Нечаев Степан

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Нечаев Дмитрий

Отец ребёнка: Нечаев Степан

Смерть
Неизвестно

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