Нечаева Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нечаев Алексей
Отец ребёнка: Нечаев Степан
Рождение ребёнка
08.10.1776
Сын: Нечаев Михаил
Отец ребёнка: Нечаев Степан
Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1791
Сын: Нечаев Дмитрий
Отец ребёнка: Нечаев Степан
Смерть
Неизвестно