Лубнин Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.09.2003
Дочь: Ульяна Александровна
Мать ребёнка: Лубнина Анна
Рождение ребёнка
11.06.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лубнина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лубнина Анна
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область