Лубнин Александр Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лубнин Александр Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.2003

Дочь: Ульяна Александровна

Мать ребёнка: Лубнина Анна

Рождение ребёнка
11.06.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лубнина Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лубнина Анна

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
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