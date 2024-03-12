Карпова (Куликова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарпова (Куликова) Мария

Карпова (Куликова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куликов Василий

Мать: Куликова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Евгений

Отец ребёнка: Карпов Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпов Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Леонид

Смерть
2020
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close