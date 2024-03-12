Карпова (Куликова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куликов Василий
Мать: Куликова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпов Евгений
Отец ребёнка: Карпов Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карпов Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карпов Леонид
Смерть
2020