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Гимазов Баян Фарвазович

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Место рождения

Метевбаш, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1909

Дата смерти

?.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Гимазитдинов Фарвазитдин Гимазитдинович

Мать: не указана

Метевбаш, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1935

Сын: Гимазов Рифкат Баянович

Мать ребёнка: Гимазовa Бибисавия

Метевбаш, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1937

Сын: Гимазов Мирхат Баянович

Мать ребёнка: Гимазовa Бибисавия

Метевбаш, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1941

Сын: Гимазов Авгат Баянович

Мать ребёнка: Гимазовa Бибисавия

Метевбаш, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Пропал без вести (военное)
?.10.1941
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гимазовa Бибисавия

Смерть
?.10.1941
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