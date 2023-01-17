Гимазов Баян Фарвазович
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти?.10.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Гимазитдинов Фарвазитдин Гимазитдинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Гимазовa Бибисавия
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Гимазовa Бибисавия
Рождение ребёнка
10.02.1941
Мать ребёнка: Гимазовa Бибисавия
Пропал без вести (военное)
?.10.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гимазовa Бибисавия
Смерть
?.10.1941