Березина (Евсеева) Альбина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерезина (Евсеева) Альбина Николаевна

Березина (Евсеева) Альбина Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1992

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1992

Отец: Сидоров Николай Иванович

Мать: Синдеева Елена Петровна

Рождение ребёнка
06.03.2010

Сын: Евсеев Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Гостомль, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
07.10.2016

Дочь: Березина Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Гостомль, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
24.05.2019

Сын: Березин Михоил Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Гостомль, Кромской муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Гостомль, Кромской муниципальный район, Орловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close