Березина (Евсеева) Альбина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1992
Отец: Сидоров Николай Иванович
Мать: Синдеева Елена Петровна
Рождение ребёнка
06.03.2010
Сын: Евсеев Тимофей Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.10.2016
Дочь: Березина Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.05.2019
Сын: Березин Михоил Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан