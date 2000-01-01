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Безсонов Константин Романович

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Место рождения

Барнаул, Алтайского края Россия

Дата рождения

1860

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Безсонов Роман Иванович

Мать: Безсонова Анастасия Егоровна

Барнаул, Алтайского края Россия
Военная служба
1881
г.Иркутск в "штолне" гарнизона
портной
Бракосочетание
Между ?.01.1895 и ?.12.1895

Жена: Безсонова Едена Исааковна

г.Иркутск
Рождение ребёнка
27.05.1897

Сын: Безсонов Константин Константинович

Мать ребёнка: Безсонова Едена Исааковна

г.Иркутск
Работа или профессия
С 1905 по 1907
г.Томск
портной
Работа или профессия
С 1907 по 1919
г.Барнаул
портной
Образование
Неизвестно
неграмотный
Смерть
1919
Алтайский край г.Барнаул Россия
Причина смерти: болезнь
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