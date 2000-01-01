Безсонов Константин Романович
Место рожденияБарнаул, Алтайского края Россия
Дата рождения1860
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Барнаул, Алтайского края Россия
Военная служба
1881
г.Иркутск в "штолне" гарнизона
портной
Бракосочетание
Между ?.01.1895 и ?.12.1895
г.Иркутск
Рождение ребёнка
27.05.1897
Сын: Безсонов Константин Константинович
Мать ребёнка: Безсонова Едена Исааковна
г.Иркутск
Работа или профессия
С 1905 по 1907
г.Томск
портной
Работа или профессия
С 1907 по 1919
г.Барнаул
портной
Образование
Неизвестно
неграмотный
Смерть
1919
Алтайский край г.Барнаул Россия
Причина смерти: болезнь