Гончаренко Прасковья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГончаренко Прасковья Семеновна

Гончаренко Прасковья Семеновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Гончаренко Илья Герасимович

Отец ребёнка: Гончаренко Герасим Матвеевич

Рождение ребёнка
14.12.1914

Сын: Гончаренко Николай Герасимович

Отец ребёнка: Гончаренко Герасим Матвеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close