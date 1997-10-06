Гончаренко Прасковья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Гончаренко Илья Герасимович
Отец ребёнка: Гончаренко Герасим Матвеевич
Рождение ребёнка
14.12.1914
Сын: Гончаренко Николай Герасимович
Отец ребёнка: Гончаренко Герасим Матвеевич
Смерть
Неизвестно