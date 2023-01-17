Моклокова (Гаврилова) Авдотья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Гаврилов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Моклоков Михаил Александрович
Отец ребёнка: Моклоков Александр Максимович
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Моклокова Марья Александровна
Отец ребёнка: Моклоков Александр Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно