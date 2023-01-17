Моклокова (Гаврилова) Авдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моклокова (Гаврилова) Авдотья Ивановна

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Место рождения

Левайцево, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Гаврилов Иван

Мать: не указана

Левайцево, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Моклоков Михаил Александрович

Отец ребёнка: Моклоков Александр Максимович

Тчаново, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Моклокова Марья Александровна

Отец ребёнка: Моклоков Александр Максимович

Тчаново, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моклоков Александр Максимович

Смерть
Неизвестно
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