Вронский (Хапков) Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вронский (Хапков) Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Отец

1853 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Хапков Василий Сергеевич

Мать: не указана

Смерть
1956
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