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Вронский (Хапков) Николай Васильевич
Вронский (Хапков) Николай Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1894
Дата смерти
1956
Пол
Мужской
Отец
Хапков Василий Сергеевич
1853 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец:
Хапков Василий Сергеевич
Мать: не указана
Смерть
1956
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