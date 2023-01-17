Савельев Федор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельев Федор Петрович

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Место рождения

Слобода Петропавловская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.12.1918

Дата смерти

19.11.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Слобода Петропавловская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1935
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1935 по 1940
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1952 по 1970
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
19.11.1970
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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