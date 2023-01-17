Савельев Федор Петрович
Место рождения
Дата рождения25.12.1918
Дата смерти19.11.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1935
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1935 по 1940
Место жительства
С 1952 по 1970
Смерть
19.11.1970