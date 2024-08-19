Mikijanska Mikijanskis (Ričika Ričiks) Zuzanna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Mikijanska Mikijanskis (Ričika Ričiks) Zuzanna

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Место рождения

Peļņi, Pildas pagasts, Latvija

Дата рождения

Около 1901

Дата смерти

14.10.1987

Пол

Женский

Отец

Около 1858 г.р.

Мать

Около 1864 г.р.

Муж

1903 г.р.

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901

Отец: Ričiks Staņislavs

Мать: Ričiks (Urtāne Urtāns) Rozalija

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Mikijanskis Jānis

Место жительства
20.08.1927
Burduški #9
Рождение ребёнка
30.07.1928

Сын: Mikijanskis Vladislavs

Отец ребёнка: Mikijanskis Jānis

Место жительства
1935
Burduški #9
Рождение ребёнка
1940

Сын: Mikijanskis Vitolds Janis

Отец ребёнка: Mikijanskis Jānis

Место жительства
1941
Burduški #9
Рождение ребёнка
23.04.1942

Дочь: Bērziņa (Mikijanska Mikijanskis) Veronika Monika

Отец ребёнка: Mikijanskis Jānis

Смерть
14.10.1987
Zapanu kapi
Похороны
Неизвестно

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