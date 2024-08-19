Mikijanska Mikijanskis (Ričika Ričiks) Zuzanna
Место рожденияPeļņi, Pildas pagasts, Latvija
Дата рожденияОколо 1901
Дата смерти14.10.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901
Отец: Ričiks Staņislavs
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Mikijanskis Jānis
Место жительства
20.08.1927
Burduški #9
Рождение ребёнка
30.07.1928
Отец ребёнка: Mikijanskis Jānis
Место жительства
1935
Burduški #9
Рождение ребёнка
1940
Сын: Mikijanskis Vitolds Janis
Отец ребёнка: Mikijanskis Jānis
Место жительства
1941
Burduški #9
Рождение ребёнка
23.04.1942
Дочь: Bērziņa (Mikijanska Mikijanskis) Veronika Monika
Отец ребёнка: Mikijanskis Jānis
Смерть
14.10.1987
Zapanu kapi
Похороны
Неизвестно