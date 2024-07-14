Соловьев Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьев Дмитрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1991 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Бракосочетание
21.11.2015

Жена: Соловьёва Дарья Андреевна

Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Рождение ребёнка
10.10.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьёва Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
24.04.2024

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьёва Дарья Андреевна

Обнинск, город Обнинск, Калужская область

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