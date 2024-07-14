Соловьев Дмитрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
21.11.2015
Рождение ребёнка
10.10.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соловьёва Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
24.04.2024
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соловьёва Дарья Андреевна