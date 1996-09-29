Хусаинова (Земских) Ирина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусаинова (Земских) Ирина Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1963

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1963

Отец: Земских Федор Антонович

Мать: Земских Татьяна Семеновна

Рождение ребёнка
06.09.1984

Сын: Хусаинов Сергей Хамитович

Отец ребёнка: Хусаинов Хамит Муртазович

Рождение ребёнка
13.06.1986

Сын: Хусаинов Андрей Хамитович

Отец ребёнка: Хусаинов Хамит Муртазович

Рождение ребёнка
29.09.1996

Сын: Хусаинов Владислав

Отец ребёнка: Хусаинов Хамит Муртазович

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