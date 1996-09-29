Хусаинова (Земских) Ирина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1963
Отец: Земских Федор Антонович
Рождение ребёнка
06.09.1984
Сын: Хусаинов Сергей Хамитович
Отец ребёнка: Хусаинов Хамит Муртазович
Рождение ребёнка
13.06.1986
Сын: Хусаинов Андрей Хамитович
Отец ребёнка: Хусаинов Хамит Муртазович
Рождение ребёнка
29.09.1996
Сын: Хусаинов Владислав
Отец ребёнка: Хусаинов Хамит Муртазович