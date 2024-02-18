Сафиуллина Гульзифа
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1919
Дата смерти27.05.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.05.1948
Сын: Зайнуллин Тахир Абдуллинович
Отец ребёнка: Зайнуллин Абдулла Насибуллович
Рождение ребёнка
30.08.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайнуллин Абдулла Насибуллович
Смерть
27.05.1991