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Сафиуллина Гульзифа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1919

Дата смерти

27.05.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайнуллин Абдулла Насибуллович

Рождение ребёнка
10.05.1948

Сын: Зайнуллин Тахир Абдуллинович

Отец ребёнка: Зайнуллин Абдулла Насибуллович

Учкулево, Альменевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
30.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайнуллин Абдулла Насибуллович

Учкулево, Альменевский муниципальный район, Курганская область
Смерть
27.05.1991

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