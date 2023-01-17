Суровцов Павел Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Рождение ребёнка
09.05.1829 ст.
Сын: Суровцов Николай Павлович
Мать ребёнка: Суровцова Елизавета Платоновна
Работа или профессия
1829
Губернский Секретарь, служащий Вологодского Губернского Правления.
Рождение ребёнка
18.11.1836 ст.
Дочь: Суровцова Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Суровцова Елизавета Платоновна
Родители: секретарь Губернского правления Павел Петров Суровцов и его жена Елисавета Платонова. Восприемник: мать его Титулярная Советница Наталия Алексеева Суровцова.
Рождение ребёнка
12.03.1842 ст.
Дочь: Суровцова Александра Павловна
Мать ребёнка: Суровцова Елизавета Платоновна
Родители: служащий в Вологодском Губернском правлении Коллежский Секретарь Павел Петров Суровцов и жена его Елисавета Платонова.
Рождение ребёнка
11.08.1844 ст.
Сын: Суровцов Александр Павлович
Мать ребёнка: Суровцова Елизавета Платоновна
Родители: служащий в Губернском правлении Губернский Секретарь Павел Петров Суровцов и его жена Елизавета Платонова. Восприемник: служащий писарем в Палате гражданского суда Павел Александров Миролюбо... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно