Пелагея Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Никита Николаевич
Отец ребёнка: Николай Савельевич
Рождение ребёнка
1773
Сын: Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Николай Савельевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Ксения Николаевна
Отец ребёнка: Николай Савельевич
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Савельевич
Смерть
Неизвестно