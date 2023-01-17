Пелагея Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Никита Николаевич

Отец ребёнка: Николай Савельевич

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Николай Савельевич

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Ксения Николаевна

Отец ребёнка: Николай Савельевич

Домодедово, Домодедово, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Домодедово, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Савельевич

Смерть
Неизвестно
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