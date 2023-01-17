Полищук Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полищук Николай Иванович

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Место рождения

Село Стражгород, Винницкая область, Тепликский район, Украина

Дата рождения

10.12.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Стражгород, Винницкая область, Тепликский район, Украина
Рождение ребёнка
10.07.1984

Дочь: Полищук Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Полищук Ирина Николаевна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
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