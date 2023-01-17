Полищук Николай Иванович
Место рожденияСело Стражгород, Винницкая область, Тепликский район, Украина
Дата рождения10.12.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Стражгород, Винницкая область, Тепликский район, Украина
Рождение ребёнка
10.07.1984
Дочь: Полищук Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Полищук Ирина Николаевна
Рязань, город Рязань, Рязанская область