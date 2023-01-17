Михайлова (Долгалева) Вера Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Долгалева) Вера Павловна

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Место рождения

Кошкуль, Тюкалинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899 ст.

Отец: Долгалев Павел Давидович

Мать: Долгалева Маремьяна Григорьевна

Кошкуль, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Михайлов Валентин Андреевич

Отец ребёнка: Михайлов Андрей Игнатьевич

Рождение ребёнка
02.07.1924

Дочь: Григорьева Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Михайлов Андрей Игнатьевич

Сажино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Бочанова Матрена Андреевна

Отец ребёнка: Михайлов Андрей Игнатьевич

Сажино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Михайлова Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Михайлов Андрей Игнатьевич

Сажино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Михайлов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Михайлов Андрей Игнатьевич

Сажино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Михайлов Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Михайлов Андрей Игнатьевич

Сажино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Андрей Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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