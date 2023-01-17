Михайлова (Долгалева) Вера Павловна
Место рождения
Дата рождения1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899 ст.
Рождение ребёнка
1923
Сын: Михайлов Валентин Андреевич
Отец ребёнка: Михайлов Андрей Игнатьевич
Рождение ребёнка
02.07.1924
Дочь: Григорьева Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Михайлов Андрей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Бочанова Матрена Андреевна
Отец ребёнка: Михайлов Андрей Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Михайлова Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Михайлов Андрей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1931
Сын: Михайлов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Михайлов Андрей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1937
Сын: Михайлов Виктор Андреевич
Отец ребёнка: Михайлов Андрей Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно