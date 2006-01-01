Белоусов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусов Николай Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2006
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