Варлакова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варлакова Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1908 ст.

Дочь: Матрена Ефимовна

Отец ребёнка: Варлаков Евфимий Игнатьевич

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варлаков Евфимий Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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