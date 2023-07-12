Журавлева Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1953
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1953
Рождение ребёнка
25.01.1973
Сын: Меркулов Сергей Викторович
Отец ребёнка: Меркулов Виктор Григорьевичь
Рождение ребёнка
13.11.1979
Дочь: Черникова (Меркулова) Виктория Викторовна
Отец ребёнка: Меркулов Виктор Григорьевичь
Рождение ребёнка
05.03.1987
Сын: Меркулов Михаил Викторович
Отец ребёнка: Меркулов Виктор Григорьевичь