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Журавлева Татьяна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1953

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1953

Отец: Журавлев Андрей Арсентьевич

Мать: Журавлева (Кулагина) Антонина Андреевна

Рождение ребёнка
25.01.1973

Сын: Меркулов Сергей Викторович

Отец ребёнка: Меркулов Виктор Григорьевичь

Рождение ребёнка
13.11.1979

Дочь: Черникова (Меркулова) Виктория Викторовна

Отец ребёнка: Меркулов Виктор Григорьевичь

Рождение ребёнка
05.03.1987

Сын: Меркулов Михаил Викторович

Отец ребёнка: Меркулов Виктор Григорьевичь

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