Денисова (Бурмистрова) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Бурмистрова) Мария Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1916

Дата смерти

05.03.2006

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1947

Дочь: Наталья Ефимовна

Отец ребёнка: Антонов Ефим Николаевич

Рождение ребёнка
27.07.1950

Дочь: Лешутова Антонина Ефимовна

Отец ребёнка: Антонов Ефим Николаевич

Рождение ребёнка
21.08.1952

Дочь: Борисова Нина Ефимовна

Отец ребёнка: Антонов Ефим Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Ефим Николаевич

Смерть
05.03.2006
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