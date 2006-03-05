Денисова (Бурмистрова) Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1916
Дата смерти05.03.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1947
Дочь: Наталья Ефимовна
Отец ребёнка: Антонов Ефим Николаевич
Рождение ребёнка
27.07.1950
Дочь: Лешутова Антонина Ефимовна
Отец ребёнка: Антонов Ефим Николаевич
Рождение ребёнка
21.08.1952
Дочь: Борисова Нина Ефимовна
Отец ребёнка: Антонов Ефим Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.03.2006