Анисья Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Дмитрий Никифоров
Мать: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Устинья Понтелеева
Отец ребёнка: Понтелей Петров
Рождение ребёнка
1777
Сын: Яков Понтелеев
Отец ребёнка: Понтелей Петров
Рождение ребёнка
1780
Сын: Алексей Понтелеев
Отец ребёнка: Понтелей Петров
Рождение ребёнка
1785
Сын: Федор Понтелеев
Отец ребёнка: Понтелей Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Понтелеев
Отец ребёнка: Понтелей Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Понтелей Петров
Смерть
Неизвестно