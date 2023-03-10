Анисья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Дмитрий Никифоров

Мать: Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Устинья Понтелеева

Отец ребёнка: Понтелей Петров

Рождение ребёнка
1777

Сын: Яков Понтелеев

Отец ребёнка: Понтелей Петров

Рождение ребёнка
1780

Сын: Алексей Понтелеев

Отец ребёнка: Понтелей Петров

Рождение ребёнка
1785

Сын: Федор Понтелеев

Отец ребёнка: Понтелей Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Понтелеев

Отец ребёнка: Понтелей Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Понтелей Петров

Смерть
Неизвестно
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