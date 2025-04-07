Ошурков Козьма Ермилович ?
мужской, родился Около 1848, Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
умер Неизвестно
Супруги
Ошуркова Анна ИосифовнаОколо 1845 г.р.
Дети
Ошурков Николай ЯковлевичОколо 1875 г.р.
(Ошуркова) Стефанида ЯковлевнаОколо 1879 г.р.Показать еще 1
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Место
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Рождение
Около 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ошуркова Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Ошурков Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Ошуркова Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: (Ошуркова) Стефанида Яковлевна
Мать ребёнка: Ошуркова Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Ошурков Иродион Яковлевич
Мать ребёнка: Ошуркова Мария Андреевна
Смерть
Неизвестно