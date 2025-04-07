Ошурков Козьма Ермилович ? Около 1848 — найти родственников по фамилии на Familio

Ошурков Козьма Ермилович ?

Автор
КТ
Трясцына К.

мужской, родился Около 1848, Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

умер Неизвестно

Супруги
Ошуркова Анна ИосифовнаОколо 1845 г.р.
Дети
Ошурков Николай ЯковлевичОколо 1875 г.р.
(Ошуркова) Стефанида ЯковлевнаОколо 1879 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ошуркова Анна Иосифовна

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Ошурков Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Ошуркова Анна Иосифовна

Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: (Ошуркова) Стефанида Яковлевна

Мать ребёнка: Ошуркова Анна Иосифовна

Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Есть в ИВ за 1889, ей 10 лет

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Ошурков Иродион Яковлевич

Мать ребёнка: Ошуркова Мария Андреевна

Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Есть в ИВ за 1889 и в переписи 1917

Смерть
Неизвестно

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