Мыркина Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мыркина Анастасия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1908

Дочь: Мыркина Мария Александровна

Отец ребёнка: Мыркина Александр Гурьянович

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
06.04.1911

Сын: Мыркина Георгий Александрович

Отец ребёнка: Мыркина Александр Гурьянович

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
14.04.1912

Дочь: Мыркина Александра Александровна

Отец ребёнка: Мыркина Александр Гурьянович

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
06.02.1914

Сын: Мыркина Михаил Александрович

Отец ребёнка: Мыркина Александр Гурьянович

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мыркина Александр Гурьянович

Смерть
Неизвестно
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