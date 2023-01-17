Мыркина Анастасия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1908
Дочь: Мыркина Мария Александровна
Отец ребёнка: Мыркина Александр Гурьянович
Рождение ребёнка
06.04.1911
Сын: Мыркина Георгий Александрович
Отец ребёнка: Мыркина Александр Гурьянович
Рождение ребёнка
14.04.1912
Дочь: Мыркина Александра Александровна
Отец ребёнка: Мыркина Александр Гурьянович
Рождение ребёнка
06.02.1914
Сын: Мыркина Михаил Александрович
Отец ребёнка: Мыркина Александр Гурьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно