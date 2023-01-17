Колосов Владимир Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.60
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.60
Отец: Колосов Виктор Ильич
Рождение ребёнка
02.10.98
Дочь: Колосова Елизавета Владимировна
Мать ребёнка: Колосова Галина Васильевна
Бракосочетание
11.02.1983
Рождение ребёнка
10.10.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колосова Галина Васильевна
Шагонар, Улуг-Хемский муниципальный район, Республика Тыва