Колосов Владимир Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосов Владимир Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.60

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.60

Отец: Колосов Виктор Ильич

Мать: Колосова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
02.10.98

Дочь: Колосова Елизавета Владимировна

Мать ребёнка: Колосова Галина Васильевна

Бракосочетание
11.02.1983

Жена: Колосова Галина Васильевна

Рождение ребёнка
10.10.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колосова Галина Васильевна

Шагонар, Улуг-Хемский муниципальный район, Республика Тыва
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