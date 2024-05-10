Архипов Иван Павлович 01.06.1839 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Архипов Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1839 ст.

Дата смерти

07.12.1897 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1839 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
Википедия | https://ru.wikipedia.org/wiki/Архипов,_Иван_Павлович
Работа или профессия
Неизвестно
Химик, профессор Московского университета
Смерть
07.12.1897 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
После 07.12.1897 ст.
Никольское кладбище Александро-Невской лавры, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Великий Князь Николай Михайлович. Петербургский некрополь | Составитель - В. Саитов | т.1 с.100 | Архиповъ, Иванъ Павловичъ, тайн. сов. Ум. 7 декабря 1897. Подлѣ Н. А. Любимова (Александро-Невская лав... Показать все

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