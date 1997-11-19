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Смирнов Александр Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1941

Дата смерти

19.11.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1965

Сын: Смирнов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Смирнова Валентина Яковлевна

Рождение ребёнка
01.05.1984

Дочь: Ким Светлана Александровна

Мать ребёнка: Смирнова Валентина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Валентина Яковлевна

Смерть
19.11.1997
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