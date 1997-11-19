Смирнов Александр Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1941
Дата смерти19.11.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.12.1965
Сын: Смирнов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Смирнова Валентина Яковлевна
Рождение ребёнка
01.05.1984
Дочь: Ким Светлана Александровна
Мать ребёнка: Смирнова Валентина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.11.1997