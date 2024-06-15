Стогова Анна Киприанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Стогов Антон Иванович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Стогова) Анисья Антоновна
Отец ребёнка: Стогов Антон Иванович
Рождение ребёнка
26.12.1845
Дочь: (Стогова) Меланья Антоновна
Отец ребёнка: Стогов Антон Иванович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Стогова) Анна Антоновна
Отец ребёнка: Стогов Антон Иванович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Стогова) Мария Антоновна
Отец ребёнка: Стогов Антон Иванович
Смерть
Неизвестно