Стогова Анна Киприанова 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стогова Анна Киприанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стогов Антон Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Курьково, Бубновская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1841

Сын: Стогов Евдоким Антоновна

Отец ребёнка: Стогов Антон Иванович

Курьково, Бубновская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Стогова) Анисья Антоновна

Отец ребёнка: Стогов Антон Иванович

Курьково, Бубновская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
26.12.1845

Дочь: (Стогова) Меланья Антоновна

Отец ребёнка: Стогов Антон Иванович

Курьково, Бубновская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Стогова) Анна Антоновна

Отец ребёнка: Стогов Антон Иванович

Курьково, Бубновская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Стогова) Мария Антоновна

Отец ребёнка: Стогов Антон Иванович

Курьково, Бубновская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно

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