Косолапова (Евдокимова) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косолапова (Евдокимова) Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1904 ст.

Дата смерти

04.10.1978

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1904 ст.

Отец: Евдокимов Дмитрий Григорьев

Мать: Евдокимова Ефимия Фёдорова

Рождение ребёнка
06.12.1926

Сын: Косолапов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Косолапов Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
14.12.1932

Дочь: Мясникова Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Косолапов Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
21.03.1938

Сын: Косолапов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Косолапов Николай Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косолапов Николай Фёдорович

Смерть
04.10.1978
г. Шелехов
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