Косолапова (Евдокимова) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1904 ст.
Дата смерти04.10.1978
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1904 ст.
Рождение ребёнка
06.12.1926
Сын: Косолапов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Косолапов Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
14.12.1932
Дочь: Мясникова Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Косолапов Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
21.03.1938
Сын: Косолапов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Косолапов Николай Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.10.1978
г. Шелехов