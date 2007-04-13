Поляков Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1926
Дата смерти13.04.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1951
Сын: Поляков Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Полякова Варвара Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Полякова Варвара Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Полякова Варвара Федотовна
Смерть
13.04.2007