Поляков Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляков Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1926

Дата смерти

13.04.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1951

Сын: Поляков Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Полякова Варвара Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Полякова Варвара Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Полякова Варвара Федотовна

Смерть
13.04.2007
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