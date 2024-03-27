Шарафетдинов Аллям N-M231
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти05.04.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Салимов Шарафетдин (Кылчык)
Мать: Хабибя
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Аллямова) Ажар
Мать ребёнка: Шарафетдинова Тянзиля Шарафетдин Кызы
Рождение ребёнка
1912
Сын: Аллямов Няим
Мать ребёнка: Шарафетдинова Тянзиля Шарафетдин Кызы
Рождение ребёнка
1916
Дочь: (Аллямова) Золхиджа
Мать ребёнка: Шарафетдинова Тянзиля Шарафетдин Кызы
Рождение ребёнка
1918
Сын: Аллямов Каюм
Мать ребёнка: Шарафетдинова Тянзиля Шарафетдин Кызы
Рождение ребёнка
1920
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
22.06.1925
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
30.01.1934
Смерть
05.04.1953