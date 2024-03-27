Шарафетдинов Аллям N-M231 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарафетдинов Аллям N-M231

Место рождения

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

05.04.1953

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

1867 г.р.

Жена

1898 г.р.

Дети

1910 г.р.
1912 г.р.
1916 г.р.
1918 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Салимов Шарафетдин (Кылчык)

Мать: Хабибя

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарафетдинова Тянзиля Шарафетдин Кызы

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Аллямова) Ажар

Мать ребёнка: Шарафетдинова Тянзиля Шарафетдин Кызы

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Аллямов Няим

Мать ребёнка: Шарафетдинова Тянзиля Шарафетдин Кызы

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Аллямова) Золхиджа

Мать ребёнка: Шарафетдинова Тянзиля Шарафетдин Кызы

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Аллямов Каюм

Мать ребёнка: Шарафетдинова Тянзиля Шарафетдин Кызы

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарафетдинова Тянзиля Шарафетдин Кызы

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарафетдинова Тянзиля Шарафетдин Кызы

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарафетдинова Тянзиля Шарафетдин Кызы

Рождение ребёнка
22.06.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарафетдинова Тянзиля Шарафетдин Кызы

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарафетдинова Тянзиля Шарафетдин Кызы

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарафетдинова Тянзиля Шарафетдин Кызы

Рождение ребёнка
30.01.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарафетдинова Тянзиля Шарафетдин Кызы

Смерть
05.04.1953

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