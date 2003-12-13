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Чиванкова Ирина Александровна
Чиванкова Ирина Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.11.1959
Пол
Женский
Отец
Чиванков Александр Петрович
1938 г.р.
Мать
Чиванкова (Куча) Нина Ивановна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1959
Отец:
Чиванков Александр Петрович
Мать:
Чиванкова Нина Ивановна
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