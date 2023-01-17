Чередова (Большакова) Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова (Большакова) Варвара Васильевна

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Место рождения

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

30.11.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
02.12.1875 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.10.1893 ст.

Муж: Чередов Степан Степанович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.12.1894 ст.

Сын: Чередов Фёдор Степанов

Отец ребёнка: Чередов Степан Степанович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.03.1896 ст.

Сын: Чередов Алексей Степанов

Отец ребёнка: Чередов Степан Степанович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.02.1897 ст.

Сын: Чередов Памфил Степанов

Отец ребёнка: Чередов Степан Степанович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.02.1898 ст.

Дочь: Чередова Антонина Степанова

Отец ребёнка: Чередов Степан Степанович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.05.1899 ст.

Дочь: Чередова Александра Степанова

Отец ребёнка: Чередов Степан Степанович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.08.1900 ст.

Сын: Чередов Александр Степанович

Отец ребёнка: Чередов Степан Степанович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1902 ст.

Сын: Чередов Николай Степанович

Отец ребёнка: Чередов Степан Степанович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.08.1904 ст.

Дочь: Чередова Наталья Степанова

Отец ребёнка: Чередов Степан Степанович

Рождение ребёнка
26.10.1905 ст.

Дочь: Клавдия Степановна

Отец ребёнка: Чередов Степан Степанович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1907 ст.

Сын: Чередов Алексей Степанов

Отец ребёнка: Чередов Степан Степанович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1908 ст.

Дочь: Чередова Мария Степанова

Отец ребёнка: Чередов Степан Степанович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.02.1910 ст.

Сын: Чередов Степан Степанов

Отец ребёнка: Чередов Степан Степанович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.04.1911 ст.

Сын: Чередов Анатолий Степанович

Отец ребёнка: Чередов Степан Степанович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.12.1915 ст.

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Чередов Степан Степанович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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