Чередова (Большакова) Варвара Васильевна
Место рождения
Дата рождения30.11.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Чередов Степан Степанович
Отец ребёнка: Чередов Степан Степанович
Отец ребёнка: Чередов Степан Степанович
Дочь: Чередова Антонина Степанова
Отец ребёнка: Чередов Степан Степанович
Дочь: Чередова Александра Степанова
Отец ребёнка: Чередов Степан Степанович
Сын: Чередов Александр Степанович
Отец ребёнка: Чередов Степан Степанович
Сын: Чередов Николай Степанович
Отец ребёнка: Чередов Степан Степанович
Дочь: Чередова Наталья Степанова
Отец ребёнка: Чередов Степан Степанович
Дочь: Клавдия Степановна
Отец ребёнка: Чередов Степан Степанович
Отец ребёнка: Чередов Степан Степанович
Дочь: Чередова Мария Степанова
Отец ребёнка: Чередов Степан Степанович
Отец ребёнка: Чередов Степан Степанович
Сын: Чередов Анатолий Степанович
Отец ребёнка: Чередов Степан Степанович
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Чередов Степан Степанович