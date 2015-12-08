Рыков Константин Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыков Константин Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1960 г.р.

Жена

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Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1986

Отец: не указан

Мать: Рыкова Лена Юрьевна

Рождение ребёнка
08.12.2015

Сын: Рыков Лев Константинович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.03.2018

Дочь: Рыкова Злата Константиновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

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