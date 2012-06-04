Кондратьева (Пентюкова) Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1932
Дата смерти04.06.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1932
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
21.12.1950
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
В свидетельстве о заключении брака указана фамилия жены Пеньтюкова (вместо Пентюкова). В ЗАГСе Петрозаводска, сказали, что они не разводились.
Рождение ребёнка
27.05.1954
Сын: Кондратьев Сергей Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
04.06.2012