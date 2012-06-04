Кондратьева (Пентюкова) Валентина Михайловна 19.08.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кондратьева (Пентюкова) Валентина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1932

Дата смерти

04.06.2012

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1932

Отец: не указан

Мать: Пентюкова Екатерина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курашов Владимир Филиппович

Бракосочетание
21.12.1950

Муж: Кондратьев Михаил Андреевич

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
В свидетельстве о заключении брака указана фамилия жены Пеньтюкова (вместо Пентюкова). В ЗАГСе Петрозаводска, сказали, что они не разводились.
Рождение ребёнка
27.05.1954

Сын: Кондратьев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
04.06.2012

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