Кондратьев Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.03.1898
Сын: Кондратьев Алексей
Мать ребёнка: Кондратьева (Кондратьев) Еграфия
Рождение ребёнка
14.02.1900
Сын: Кондратьев Федор
Мать ребёнка: Кондратьева (Кондратьев) Еграфия
Рождение ребёнка
01.06.1905
Сын: Кондратьев Александр
Мать ребёнка: Кондратьева (Кондратьев) Еграфия