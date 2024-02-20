Кондратьев Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьев Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1898 г.р.
1900 г.р.
1905 г.р.
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Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева (Кондратьев) Еграфия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева (Кондратьев) Еграфия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева (Кондратьев) Еграфия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева (Кондратьев) Еграфия

Рождение ребёнка
17.03.1898

Сын: Кондратьев Алексей

Мать ребёнка: Кондратьева (Кондратьев) Еграфия

Рождение ребёнка
14.02.1900

Сын: Кондратьев Федор

Мать ребёнка: Кондратьева (Кондратьев) Еграфия

Рождение ребёнка
01.06.1905

Сын: Кондратьев Александр

Мать ребёнка: Кондратьева (Кондратьев) Еграфия

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