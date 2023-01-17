Ганеева-Ганиева Мятубталям Хуснетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганеева-Ганиева Мятубталям Хуснетдиновна

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Место рождения

Демино, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ХБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Демино, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Ганиев Хайрулла Алимович

Отец ребёнка: Ганеев-Ганиев Алим Абдулгалиич

Демино, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
19.02.1901

Сын: Ганеев-Ганиев-Ямбулатов Абдулла Алимович

Отец ребёнка: Ганеев-Ганиев Алим Абдулгалиич

Демино, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ганеев-Ганиев Алим Абдулгалиич

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