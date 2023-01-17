Ганеева-Ганиева Мятубталям Хуснетдиновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Ганеев-Ганиев Алим Абдулгалиич
Рождение ребёнка
19.02.1901
Сын: Ганеев-Ганиев-Ямбулатов Абдулла Алимович
Отец ребёнка: Ганеев-Ганиев Алим Абдулгалиич
Бракосочетание
Неизвестно