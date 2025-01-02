Логачёва (Клинцова) Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1983
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1983
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логачёв Спиридон
Отец ребёнка: Логачёв Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логачёв Михаил
Отец ребёнка: Логачёв Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логачёв Тимофей
Отец ребёнка: Логачёв Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Логачёва) Злата
Отец ребёнка: Логачёв Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логачёв Сергей
Отец ребёнка: Логачёв Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Логачёв Евгений