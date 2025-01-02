Логачёва (Клинцова) Ольга Михайловна 03.01.1983 — найти родственников по фамилии на Familio
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Логачёва (Клинцова) Ольга Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1983

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1983

Отец: Клинцов Михаил Сергеевич

Мать: Клинцова (Бобровская) Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логачёв Спиридон

Отец ребёнка: Логачёв Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логачёв Михаил

Отец ребёнка: Логачёв Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логачёв Тимофей

Отец ребёнка: Логачёв Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Логачёва) Злата

Отец ребёнка: Логачёв Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логачёв Сергей

Отец ребёнка: Логачёв Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логачёв Евгений

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